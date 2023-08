Popular trava carteirista em Guimarães

Suspeito foi presente ao Tribunal.

Um homem de 58 anos foi manietado por um popular, em plena rua, depois de ter roubado a carteira a uma mulher de 72 anos, na Rua Custódio Vilas Boas, na cidade de Braga. Depois do roubo, pelo método de esticão, a vítima, em pânico, chamou a polícia. O ladrão, que fugiu, acabou por ser intercetado por um transeunte, que se apercebeu do assalto. O suspeito foi detido pela PSP e estava, ao final desta quinta-feira, a ser interrogado no Tribunal de Guimarães.