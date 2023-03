Quem é Mimicat e o que canta a intérprete que vai representar Portugal na Eurovisão?

Cantora participou pela primeira vez no Festival da Canção com 15 anos.

Mimicat foi a grande vencedora do Festival da Canção e vai representar Portugal na Eurovisão este ano. A cantora, de 38 anos, gravou o primeiro disco aos nove e, aos 15 anos, estreou-se nos palcos do Festival da Canção.



Marisa Mena nasceu em Coimbra há 38 anos e tornou-se Mimicat em 2014, quando lançou o primeiro álbum com este nome artístico. Com apenas 9 anos, gravou o primeiro disco e aos 15, com o nome "Izamena", participou pela primeira vez na prova que decide o representante português no maior certame da música europeia.

A artista, que se inspira em Ella Fitzgerald, Ray Charles ou Jill Scott, editou o primeiro álbum como Mimicat, "For You", no ano de 2014. O disco contava com o single "Tell Me Why". Esse lançamento valeu à conimbricense uma digresão que passou pelo Brasil.

Dois anos depois, Mimicat volta a trabalhar em novos singles que integram o segundo álbum, lançado em 2017. "Stay Strong" foi uma das canções da cantautora com influências da soul-pop anglo-saxónica.

Só em 2019 é que a conimbricense se viria a estrear em língua portuguesa. A música foi lançada em 2019, quando Marisa já estava grávida.

A cantautora, que vai lançar um novo disco depois da Eurovisão, é a grande esperança portuguesa para repetir a proeza de Salvador Sobral - que em 2017 venceu a Eurovisão, na Ucrânia.



Este ano, apesar de ter sido a Ucrânia a vencer a prova no ano anterior, a final da Eurovisão terá lugar em Liverpool, entre 9 e 13 de maio.