Semelhanças de reclusa em fuga com irmã gémea podem dificultar recaptura

Rita Mello Franco residia com a mãe e a irmã na zona de São Domingos de Rana, em Cascais.

A mulher que fugiu da cadeia de Tires, na manhã desta segunda-feira, após três dias detida tem uma irmã gémea. Segundo as autoridades, esta descoberta pode dificultar a investigação e a localização de Rita de Mello Franco.De acordo com a morada dos registos criminais, a reclusa residia com a mãe e a irmã na zona de São Domingos de Rana, em Cascais, antes de ser detida. Ao que oapurou, a polícia e guardas prisonais estiveram em casa da família após a fuga, mas tanto a mãe como a irmã garantem que a foragida não passou por lá.Rita tem 41 anos e está a acusada dos crimes de furto, ofensa à integridade física qualificada e falsificação de documentos. A mulher conseguiu saltar uma rede com a ajuda de uma cadeira , aproveitando para escapar por um portão aberto devido a obras que decorrem na cadeia e à fraca vigilância.

Foi aberto processo de averiguações a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, coordenado por Magistrado do Ministério Público, para apurar as circunstâncias em que teve lugar a ocorrência.