Revolta e dor com morte de advogada

A morte da advogada Joana Canas Varandas está a gerar uma onda de consternação, dor e revolta entre os colegas de profissão. Joana morreu na passada segunda-feira, aos 39 anos, vítima de cancro. Estava a ser acompanhada no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto. Mesmo debilitada, Joana continuou a trabalhar, cuidando ao mesmo tempo do filho bebé. Tinha sido mãe há seis meses. Fez descontos para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) mas não teve direito a licenças de parentalidade nem baixa médica paga. “Era minha amiga. Era combativa e lutou até ao fim por aquilo em que acreditava”, diz, emocionada, aoa advogada Rita Garcia Pereira. “Sinto-me indignada com a forma como esta colega foi tratada”, relata, por seu turno, Catarina Canedo, também advogada.