Seguidores de Bolsonaro ameaçam de morte brasileiros resgatados de Gaza pelo governo de Lula

Radicais de extrema-direita ameaçam que vão agredir e matar os brasileiros repatriados.

Os 32 brasileiros repatriados da Faixa de Gaza dias atrás após insistentes negociações do governo de Lula da Silva com os de Israel, Egipto e EUA, encontraram no Brasil um clima muito diferente da paz e alegria que esperavam. Eles estão a ser ameaçados de morte por radicais de extrema-direita ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nas redes sociais, os brasileiros repatriados após inúmeros impecilhos impostos pelo governo de Benjamin Netanyahu, são chamados de "terroristas", por criticarem a violência usada contra civis de Gaza pelas forças militares israelitas, e de "comunistas" por, ao chegarem finalmente ao Brasil, terem tirado fotos com o presidente Lula da Silva, que os esperava no Aeroporto de Brasília. Internautas que se assumem como seguidores de Jair Bolsonaro ameaçam nas mensagens que vão descobrir onde os brasileiros repatriados se vão instalar e que irão até lá para os agredir e, dizem algumas das ameaças, para os matar, pois não querem terroristas no Brasil.

Na maior parte das mensagens contra os brasileiros apanhados em Gaza pela guerra e que a muito custo voltaram ao Brasil com a ajuda da Força Aérea Brasileira, FAB, os autores também classificam os repatriados como "traidores" e "ingratos", por não estarem a agradecer a repatriação a Jair Bolsonaro e sim ao pior inimigo deste, Lula da Silva. Para esses radicais de direita ligados a Bolsonaro, foi o antigo presidente quem conseguiu a libertação dos brasileiros e não Lula, o que é uma mentira deslavada mas circula como verdade absoluta nas redes bolsonaristas.

Essa versão falsa foi ardilosamente provocada e incentivada pelo próprio Jair Bolsonaro, que aproveitou o drama dos brasileiros retidos em Gaza para tentar colher os louros pela repatriação. Bolsonaro apareceu de surpresa num evento no Congresso, em Brasília, ao lado do embaixador de Israel, Daniel Zonshine, com quem tem excelentes relações, e depois veiculou nas suas redes sociais que tinha ligado para Israel, cujo primeiro-ministro, o também radical de direita Netanyahu, e pedido para ele deixar os brasileiros sairem de Gaza, o que o amigo israelita, avançou o ex-presidente, atendeu imediatamente.

Na verdade, no dia em que Bolsonaro e o embaixador fizeram questão de se mostrarem lado a lado, para darem alguma credibilidade à falsa versão, a autorização para a saída dos brasileiros de Gaza já tinha sido acordada entre o Brasil, o Egipto, por onde eles sairam do enclave, e Israel. Mas, para os radicais seguidores, nenhuma verdade do mundo supera o que Bolsonaro disser e, revoltados com o que classificam a ingratidão dos repatriados, prometem vingar-se, forçando o governo federal a disponibilizar até segurança nos locais onde os refugiados se encontram e escolta pessoal para os mais visados.