Seis feridos em colisão rodoviária em Barcelos

Acidente ocorreu numa altura em que chovia com intensidade. No local estão 21 operacionais e nove viaturas.

Seis pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão entre três carros, ao início da tarde deste sábado, na EN103, em Alvelos, Barcelos. Uma das vítimas, a grave, ficou encarcerada na viatura.O acidente ocorreu numa altura em que chovia com intensidade. Um dos carros despistou-se e abalroou os outros dois.As cinco vítimas ligeiras foram transportadas ao hospital de Barcelos. O ferido grave foi levado para o hospital de Braga.A estrada esteve cortada ao trânsito para o socorro aos feridos. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, assim como a GNR.O acidente ocorreu nas imediações de um dos acessos à autoestrada.