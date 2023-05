Sérgio Conceição vai cumprir jogo 500 na bancada

Sérgio Conceição cumpre, na segunda-feira, o jogo 500 como treinador, mas não estará no local onde mais se destacou, o banco de suplentes, ao longo de 12 épocas como técnico principal.Conceição está suspenso provisoriamente depois de ter sido expulso frente ao Famalicão, para a Taça de Portugal (vitória por 3-2 no prolongamento), pelo que vai assistir à partida com o Arouca, para a 31.ª jornada do campeonato, na bancada.