Serviços de inteligência ucranianos detém agência feminina de espionagem a favor da Rússia

O grupo era formado por mulheres locais que apoiavam a Rússia e tentavam obter informações sobre a Ucrânia. As agentes tinham a função de recolher informações sobre o número e recolocação de equipamentos militares das forças de defesa naquela região. Terão também tentado identificar e divulgar às forças russas as direções dos voos dos aviões de combate do exército ucraniano.Para a recolha de informações, as suspeitas entraram e fotografaram as instalações ucranianas. Tudo aquilo que conseguiam descobrir era informado a um representado do grupo paramilitar e a um do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Para comunicar por mensagens utilizavam redes de comunicação próprias.Três mulheres foram detidas em flagrante enquanto recolhiam informação. De acordo com as forças ucranianas, as detidas residem em Pokrovsk, em Donetsk, e terão sido recrutadas pouco antes do início da guerra.Durante as buscas efetuadas nas residências das agentes foram descobertos vários telemóveis utilizados em atividades de reconhecimento a favor da Rússia.As suspeitas enfrentam acusações de conspiração, alta traição e divulgação de informações sobre o movimento, deslocação ou localização das Forças Armadas da Ucrânia. Correm o risco de receber penas de prisão perpétua pelos atos.A investigação continua em curso. Um quarto elemento do grupo está em fuga.