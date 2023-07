Sete feridos em colisão na via rápida da Caparica

Acidente está a condicionar o trânsito.

Uma colisão na via rápida da Caparica ao início da tarde deste sábado causou sete feridos, cinco dos quais tiveram de ser transportados para o hospital.



O acidente ocorreu pelas 13h13 e levou à mobilização de perto de 15 operacionais dos bombeiros de Almada, Barreiro e Pinhal Novo, bem como do INEM.





Cinco das vítimas foram levadas para o Hospital Garcia de Orta, outras duas receberam assistência no local. A colisão ocorreu no sentido Almada-Caparica do IC20, junto ao posto de combustível da BP, e está a condicionar o trânsito desde então.A GNR está no local e investiga as circunstâncias do acidente.