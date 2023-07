Sol e calor marcam o arranque das férias de verão

Aviso amarelo de calor para Setúbal, Évora e Beja. No Norte e Centro há possibilidade de trovoada e aguaceiros.

Sol de norte a sul e calor são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este fim de semana, que marca o arranque das férias de verão para muitos portugueses.As altas temperaturas, com máximas previstas para domingo de 39 graus em Évora e Beja, levam o IPMA a emitir aviso amarelo para os distritos de Setúbal, Évora e Beja.No Algarve, destino de eleição para muitos, a água do mar continua a apresentar valores de temperatura superiores ao habitual, com 24 graus. No Norte e Centro há possibilidade de ocorrência de trovoada e aguaceiros.