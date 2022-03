Sporting antecipa 38,5 milhões em receitas e anuncia recompra dos VMOC

Operações concluídas esta sexta-feira, informaram os leões em comunicado oficial.

Frederico Varandas tinha garantido - a 23 de fevereiro, no debate entre candidatos às eleições do Sporting - que os leões estavam a executar a recompra dos VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis), processo parcialmente concluído esta sexta-feira, informou-se em comunicado.

Em causa estavam os títulos detidos por um dos seus deus credores, o Millenium BCP, num valor nominal de 83,417 milhões de euros, a vencer em dezembro de 2026 (há, ainda, 51,5 milhões nas mãos do Novo Banco).





Ao mesmo tempo em que era lançado este comunicado, na CMVM era anunciada uma operação de 'factoring' (antecipação de receitas), relacionada com o contrato de direitos televisivos com a NOS, neste caso de 38,5 milhões de euros e em colaboração com o grupo investidor Sagasta Finance, parceiro desde 2019 - antecipou a verba adicional e supracitada, em troca com parte dos créditos do vínculo televisivo.Não sendo oficialmente relacionadas as duas operações, entende-se que a SAD financiou-se com os direitos televisivos para recomprar parte dos VMOC emitidos entre 2010 e 2014, num montante de 135 milhões, mas com valor de recompra renegociado em 2019 e em que cada título passou a valer 30 cêntimos em vez de 1 euro - o Sporting garantia, assim, que o global do investimento não ultrapassaria os 40,5 milhões de euros.A recompra dos títulos ao Millennium BCP acontece um dia antes do sufrágio para os órgãos sociais do Sporting rumo ao mandato 2022-2026 e permitirá aos leões aumentarem a sua participação na SAD para perto dos 84% (83,9). Atualmente, e entre Sporting (26,66%) e Sporting, SGPS (37,16%), a participação fixava-se nos 63,82%.