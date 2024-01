TGV arrancou no dia da demissão de António Costa

As primeiras peças que fazem parte do concurso da alta velocidade ferroviária (TGV) foram disponibilizados na plataforma AnoGov exatamente no dia em que António Costa pediu a demissão em consequência do processo ‘Influencer’ (7 de novembro). Segundo apurou o, estamos a falar de peças que constituem o pré-anúncio do concurso do TGV, que, oficialmente, só terá sido lançado no dia 12 de janeiro.