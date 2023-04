Trump vai responder a procuradora em processo por fraude em Nova Iorque

Advogada Alina Habba salienta que o republicano está ansioso por testemunhar.

Donald Trump presta esta quinta-feira o seu segundo depoimento à procuradora-geral de Nova Iorque sobre as práticas comerciais da sua empresa, com a advogada do ex-presidente dos EUA a adiantar que este, desta vez, responderá a perguntas.

"O Presidente Trump não está apenas disponível, mas também ansioso para testemunhar perante a procuradora-geral hoje", sublinhou a sua advogada, Alina Habba, em comunicado.

"Ele continua convicto sobre a sua posição de que não tem nada a esconder e espera elucidar o procurador-geral sobre o imenso sucesso da sua empresa multimilionária", acrescentou.