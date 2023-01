Tubarão surge sorridente e recebe uma festa da instrutora de mergulho

Momento foi partilhado nas redes sociais e já conta com mais de 50 milhões de visualizações.

A instrutora de mergulho Rayna O'Nan captou o momento em que um tubarão-lima se aproxima lentamente a sorrir.



Apesar dos tubarões serem vistos como perigosos e pouco amigo do ser humano, os tubarões-limão (espécie que aparece no vídeo) não são considerados perigosos para o ser humano e até gostam de receber mimo, de acordo com o Yahoo! news Australia.



Esta espécie, encontra-se em várias áreas nos oceanos Pacífico e Atlântico e são conhecidos por nadar nas águas ao largo da Austrália.



O momento foi partilhado nas redes sociais e já conta com mais de 50 milhões de visualizações.