UEFA adia Kosovo-Israel de apuramento para o Europeu de 2024

Organismo regulador do futebol europeu informa que "será anunciada oportunamente" uma nova data.

O jogo entre Kosovo e Israel, de qualificação para o Europeu de futebol de 2024, foi adiado devido à indisponibilidade da seleção israelita, na sequência do conflito com o movimento islamita Hamas, anunciou esta quinta-feira a UEFA.

O organismo regulador do futebol europeu informou que "será anunciada oportunamente" uma nova data para o encontro do Grupo I de apuramento, agendado para domingo, em Pristina, depois de as autoridades israelitas terem recusado autorizar a seleção nacional a viajar para fora do país.





No domingo passado, um dia após o ataque lançado pelo Hamas, a UEFA anunciou o adiamento de todos os jogos marcados para território israelita "no decurso das próximas semanas", o primeiro dos quais com a Suíça, previsto para 15 de novembro, também de qualificação para o Europeu de 2024.

Os helvéticos lideram o agrupamento, com mais dois pontos do que a Roménia e três relativamente a Israel, segundo e terceiro classificados, respetivamente, seguindo-se Bielorrússia (quarta), Kosovo (quinto) e Andorra (sexta), após a realização de seis jogos.





O Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

Durante a incursão em território israelita, o Hamas fez mais de uma centena de reféns, civis e militares, que levou para a Faixa de Gaza.

A resposta militar de Israel, que declarou guerra ao Hamas após o ataque, causou a morte de mais de 900 pessoas em Gaza, de acordo com os balanços mais recentes.



Do lado israelita, uma alta patente militar avançou que o número de mortos ultrapassou os mil.