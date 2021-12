Vai realizar a 27.ª injeção a mulher com os maiores lábios do mundo

Andrea Ivanova quer parecer-se com uma boneca Bratz.

Uma mulher, de 24 anos, conhecida por ter os maiores lábios do mundo, vai realizar a 27.ª injeção na boca este Natal.O objetivo de Andrea Ivanova é parecer-se com uma boneca Bratz. A jovem, residente na Bulgária, fez, recentemente, uma cirurgia estética para alongar e contornar o rosto que custou cerca de 586 euros, avança o The Sun.