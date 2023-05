Vietname regista temperatura recorde de 44,1 graus

Leitura foi feita numa estação na província de Thanh Hoa, no centro-norte do país.

A leitura foi feita numa estação na província de Thanh Hoa, no centro-norte do país, informou o Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica.

O valor bate o anterior recorde nacional de 43,4 graus registado a 20 de abril de 2019 no distrito de Huong Khe, na província central de Ha Tinh.