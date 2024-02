10 441 condenados por violência doméstica mas só 10% vão para a prisão

Apenas 10% dos arguidos condenados por crimes de violência doméstica cumprem pena efetiva de prisão. De acordo com os dados oficiais mais recentes referentes a processos julgados, dos 3503 arguidos que responderam em tribunal por violência doméstica, no ano de 2022, mais de metade, 1986, acabaram condenados. Desses, apenas 10% foram enviados para a cadeia.Saiba mais no Correio da Manhã