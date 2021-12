100 mil testes antigénio disponibilizados gratuitamente até 31 de dezembro pela autarquia do Porto

Câmara avança com medidas de apoio à população da cidade que representam um investimento "de um milhão de euros".

A Câmara do Porto vai propor na próxima reunião do executivo disponibilizar 100 mil testes rápidos de antigénio à covid-19 à população, de forma gratuita, lê-se num documento a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira.

No dia em que Portugal volta a entrar em estado de calamidade por causa do aumento dos números da pandemia no território nacional, a autarquia do Porto avança com medidas de apoio à população da cidade que representam um investimento "de um milhão de euros".

No documento, o executivo liderado pelo independente Rui Moreira, propõe que a aquisição dos testes rápidos de antigénio à covid-19 seja feita a um "conjunto de farmácias e laboratórios" e justifica-o "para proteger a manutenção da retoma no que se refere à realização de atividades económicas (comércio, restaurantes, cafés, bares, discotecas, etc), atividades culturais e atividades desportivas, alargar a disponibilização de testes gratuitos à população, permitindo o acesso a testes em locais estratégicos da cidade e em horário mais alargado".