11 bombeiros e 2 civis feridos no incêndio em Ourém

Centenas de bombeiros combates fogo que não dá tréguas.

O incêndio que deflagrou durante a tarde desta quinta-feira, na Freixianda, em Ourém, distrito de Santarém, está a mobilizar quase 500 operacionais, apoiados por 130 viaturas e ainda cinco meios aéreos de várias corporações. As chamas já consumiram cerca de 10 quilómetros de área florestal.Até ao momento há registo de 13 feridos no incêndio, 11 são bombeiros e dois são civis. Os ferimentos foram causados por inalação de fumo e, no caso dos operacionais, também por exaustão.Foram ainda assistidas outras pessoas devido a ataques de pânico.O fogo chegou a ameaçar habitações numa zona de povoamento florestal. Os residentes tentam ajudar os operacionais e uma pessoa, de mobilidade reduzida, já foi retirada de casa.O rebentamento de uma botija de gás provocou danos numa casa. Um barracão foi também consumido pelas chamas.