11º dia de guerra na Ucrânia: Nova tentativa de cessar-fogo em Mariupol

Há mais de 400 mil civis na cidade que estão à espera de conseguir sair.

Kiev,

Kharkiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk ficaram este domingo sem gás. O anúncio foi feito pela empresa responsável pelo fornecimento, que explicou ter sido forçada a fechar 16 estações de distribuição.

Este domingo é o 11.º dia de guerra na Ucrânia, consequência da invasão russa que foi iniciada no dia 24 de fevereiro. Eis os principais acontecimentos que estão previstos para hoje, bem como o que de mais importante aconteceu nas últimas horas.Às 10h, hora de Kiev, 12h em Lisboa, vai ser feito um novo cessar-fogo, que pretende concluir a evacuação de mais de 400 mil civis que estão cercados por forças russas, segundo informação avançada pela agência Reuters. Esta nova tentativa acontece depois do fracasso do cessar-fogo anterior, agendado para o último sábado, que foi interrompido pelas tropas russas.As regiões ucranianas deNo início da manhã deste domingo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou, através da rede social Twitter, que foram feitos seis ataques russos a infraestruturas médicas na Ucrânia. Seis pessoas terão morrido e 11 terão ficado feridas, diz a OMS.Num balanço feito através de comunicado, as forças armadas ucranianas dizem que mais de 11 mil soldados russos foram mortos desde o início da invasão, sem enumerar quantas são as baixas ucranianas.