Incêndio mata 114 pessoas e fere 200 em casamento no Iraque. Noivos entre os mortos

Fogo terá sido provocado pelo fogo de artifício.

Pelo menos 114 pessoas morreram esta quarta-feira e mais de 200 ficaram feridas num incêndio que deflagrou numa festa de casamento em Hamdaniyah, uma pequena cidade no norte do Iraque, anunciaram as autoridades. O fogo terá sido provocado pelo fogo de artifício.

"O número de mortos é de 114 e há mais de 200 feridos", disse o governador da província de Nínive, Najim al-Juburi, em declarações à imprensa sobre as consequências do incêndio.





Haneen e Revan, os noivos, estão entre as vítimas mortais. Segundo o relato de alguns dos convidados, o casal fazia a primeira dança, quando se apercebeu das chamas a subirem as paredes. O pânico instalou-se e todos os que lá se encontravam tentaram fugir.Alguns dos sobreviventes contam que ficaram presos no salão em chamas por não conseguirem ver através do fumo negro. "Não conseguíamos ver nada", disse Rania Waad, de 17 anos. "Estávamos a sufocar, não sabíamos como sair", disse.De acordo com o Daily Mail, estavam na festa mais de 900 convidados. Dos feridos, há pelo menos 50 pessoas em estado crítico.

O Ministério da Saúde do Iraque afirmou que "a situação está sob controlo" e que está a utilizar "todas as suas capacidades" para cuidar dos feridos.