120 pessoas identificadas por invasão de propriedade em "rave" ilegal

GNR apreendeu haxixe, cocaína e um recipiente com 40 ml de GHB, conhecido como ‘droga do amor’.

Uma festa ilegal na aldeia de Saboia, Odemira, terminou com a intervenção da GNR e a identificação dos 120 participantes que estavam em propriedade privada sem qualquer autorização. O promotor da festa foi identificado também por organização de evento não autorizado e violação de diretos de autor e houve ainda uma mulher detida por tráfico de droga.

Segundo fonte oficial da GNR, "a festa começou no sábado à noite e a intervenção ocorreu pelas 7h00 de segunda-feira, após denúncia a dar conta da ocupação ilegal de um terreno e diligências policiais que permitiram confirmar a realização de uma festa rave". Nesta intervenção "foram identificados 120 indivíduos por ocupação indevida do local, com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos, tendo sido elaborados cinco autos por consumo de estupefacientes".

Entre a droga encontrada, sobretudo haxixe e cocaína, está ainda um recipiente com 40 ml de GHB, conhecido como ‘droga do amor’.

No interior da propriedade estavam 65 veículos, 38 deles autocaravanas, cujos proprietários foram multados por "incumprimento de licenciamento para caravanismo".