14 detidos e 14 mil artigos apreendidos em ação de combate à contrafação em Vila do Conde

Sete homens e sete mulheres, com idades compreendidas entre os 25 e 70 anos, foram detidos, esta segunda-feira, na localidade de Fajozes, pela GNR de Vila do Conde. As autoridades apreenderam também 14 mil artigos contrafeitos.Os artigos, guardados em armazéns de dois estabelecimentos comerciais, tinham logótipos e desenhos de várias marcas registadas no mercado e eram destinados para venda ao público. No total, foram apreendidos 14 153 pares de calçado.

Os detidos foram constituídos arguidos e o processo enviado para o Tribunal Judicial de Vila do Conde.