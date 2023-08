1400 pessoas retiradas de casa e 22 feridos no combate às chamas em Odemira

Fogo começou em São Teotónio, este sábado.

22 pessoas, das quais 17 são bombeiros, ficaram feridas no incêndio em Odemira. O fogo começou em São Teotónio, Odemira, este sábado. Dos 22 feridos, quatro (três bombeiros e um civil) foram atendidas em contexto hospitalar e 18 (14 bombeiros e quatro civis) foram assistidas no local.



No combate ao incêndio estão empenhados 847 operacionais, apoiados por 282 veículos e seis meios aéreo.





oram evacuadas 19 pequenas povoações, a maioria no concelho de Odemira e uma no de Monchique, além do Parque de Campismo de São Miguel. Os lugares evacuados são Vale de Alhos, Vale de Água, Relva Grande, Selão, Corgos, Choças, Sobral, Escolas Vale de Água, Vale dos Alhinhos, Reguengos, Delfeira, São Miguel, Maroco, Moita, Monte Moinho, Zambujeira de Baixo, Vale Juncal, Juncalinho e Baiona.



Cerca de 350 pessoas deslocadas por causa do incêndio que lavra no concelho de Odemira, no distrito de Beja, já foram acolhidas em duas estruturas de apoio criadas pela câmara municipal, revelou o presidente do município.



Incêndio em Odemira já se estende a Odeceixe

O incêndio, que evoluiu para o concelho de Monchique e para a vila de Odeceixe, obrigou à retirada de 1400 pessoas "de forma preventiva", disse o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro. Foram também deslocados 125 animais.





O combate às chamas tem sido feito em "condições muito difíceis", devido à rotação e à intensidade do vento.

"A taxa de expansão do incêndio entre as 12h00 e as 17h00 foi de 1.257 hectares por hora e temos nesta fase uma área de interesse do teatro de operações na casa dos 6.700 hectares", afirmou o comandante.



A EN120 esteve cortada desde cerca das 15h00 desta segunda-feira entre Odeceixe e o Rogil, no concelho de Aljezur. Chegou a ser reaberta, mas a circulação foi novamente interrompida ao km 137 (Aljezur, Faro) e entre o km 116 e o km 125 (Odemira, Beja).



Segundo fonte do Destacamento Territorial de Beja da GNR, que falava à Lusa pelas 15h00, as Estradas Municipais (EM) 501, entre São Teotónio e Relva Grande, e 1186, entre São Miguel e Vale dos Olhos, na freguesia de São Teotónio, apresentam constrangimentos à circulação rodoviária desde a tarde de domingo.





Três bombeiros ficaram feridos no incêndio em Odemira

O Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro, disse que "o ponto da situação é crítico", em entrevista à RTP3. "O incêndio é pior que ontem [domingo], que já tinha sido pior que anteontem [sábado]", começou por dizer.



O autarca referiu "dificuldades de controlo do incêndio" e assumiu que "Odeceixe, do concelho de Aljezur, é uma localidade em grande risco".



Foi acionado um plano municipal de emergência, tendo sido reforçados os meios de combate.



Dentro das localidades que estão próximas do incêndio, Brejão é o ponto que mais "preocupa" o Presidente da Câmara Municipal de Odemira, "tendo em conta a linha do vento que está a acontecer".