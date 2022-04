15 anos de mistério: Casa onde desapareceu Maddie tem agora grades nas janelas

Habitação na Praia da Luz foi comprada em 2014 por 130 mil euros.

Quinze anos depois do desaparecimento de Madeleine McCann na praia da Luz, pouco mudou naquela vila do concelho de Lagos. As principais alterações verificam-se no próprio aldeamento turístico de onde Maddie desapareceu, onde a segurança foi reforçada. O apartamento – e em particular o quarto onde a menina britânica de 3 anos dormia com os irmãos gémeos, Sean e Amelie - apresenta agora grades em algumas janelas.

