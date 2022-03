18 arguidos por tráfico de droga no valor de cinco milhões de euros

O Ministério Público do Porto deduziu acusação contra 18 arguidos por tráfico de droga, associação criminosa e posse de arma proibida.

A rede era liderada por três dos arguidos que entre junho de 2020 e maio de 2021 se dedicaram à compra, detenção, venda, distribuição, transporte e cedência de droga. No total, com a atividade ilícita, os arguidos comercializaram estupefacientes no valor de 5,4 milhões de euros.

O produto era adquirido predominantemente na ilha Cristina ou em Punta Umbria, no Sul de Espanha, e distribuído na cidade do Porto, mais concretamente, no Bairro de Francos. Durante este período foram realizados, pelo menos, 40 transportes de produtos estupefacientes, em quantidades médias de 20 kg de cada vez.De acordo com a Procuradoria-Geral Distrital do Porto - que divulgou ontem a dedução da acusação -, aos três arguidos, que criaram o grupo criminoso, cabia-lhes os contactos com os fornecedores, acertando quantidades e preços, e com clientes, assim como a distribuição de tarefas aos demais elementos da rede. Dez dos arguidos estão em prisão preventiva.