19 mortos e 90 feridos em ataque bombista contra mesquita no Paquistão

Autoridades paquistanesas revelaram que a maioria das vítimas são polícias.

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas num ataque bombista perto de uma mesquita na cidade paquistanesa de Peshawar, segundo avança a Reuters.

Até ao momento, o atentado em Peshawar, província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, não foi reivindicado.