20º. dia: Novos bombardeamentos em Kiev, forças russas assumem controlo de Kherson e quarta ronda de negociações

Relatos constatam que foram ouvidas fortes explosões ao longo de toda a noite em Kiev.

As forças russas começaram o 20ª. dia de guerra na Ucrânia com bombardeamentos e ataques a zonas civis da capital ucraniana. Duas pessoas morreram num novo ataque russo a um prédio residencial de 16 andares, esta terça-feira de madrugada, no distrito de

Svyatoshinsky, em Kiev. Outro bombardeamento um prédio de 19 andares deixou o edifício em chamas.



O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse esta terça-feira que as forças russas assumiram o controlo total de todo o território da região de Kherson, no sul da Ucrânia. De acordo com a agência Reuters, as tropas russas abateram seis aviões Bayraktar TB-2 nas últimas 24 horas.



Os Estados Unidos alertaram a China contra o fornecimento de ajuda militar ou financeira a Moscovo após a invasão da Ucrânia. As sanções aos líderes políticos e empresariais russos aumentam e os civis tentam fugir dos intensos combates no terreno.



A China negou as afirmações das autoridades norte-americanas de que a Rússia tinha pedido assistência militar na Ucrânia e acusou Washington de espalhar "desinformação" que arrisca o escalar do conflito.



Durante esta terça-feira há novas conversas entre negociadores ucranianos e russos para aliviar a crise. As discussões na segunda-feira terminaram sem nenhum progresso anunciado.



Sirenes de ataques aéreos soam diariamenteem várias cidades da Ucrânia, inclusive em Odessa, Chernihiv, Cherkasy e Smila. A Ucrânia relata mais ataques aéreos a um aeroporto no oeste do país, bombardeamentos pesados ??em Chernihiv a nordeste de Kiev e ataques na cidade de Mykolayiv, no sul. As forças da Ucrânia contra-atacaram em Mykolayiv e na região leste de Kharkiv, disse um funcionário do Ministério do Interior.

O vice-primeiro-ministro da Ucrânia disse que mais de 4 mil pessoas foram retiradas das cidades da linha de frente. Cerca de 2,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, de acordo com a última contagem da agência de refugiados da ONU.



Os estados membros da União Europeia concordaram com um quarto pacote de sanções contra a Rússia, escreveu o escritório da presidência francesa da UE. Diplomatas disseram que as sanções teriam como alvo o aço e o ferro russos e incluiriam uma proibição de exportação de bens de luxo e uma proibição de investimentos no setor de energia.