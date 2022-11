200 pessoas prestam homenagem ao jovem esfaqueado em Felgueiras

Suspeito ficou em prisão preventiva.

Balões brancos e pombas brancas. Foram estes os Símbolos da paz que os familiares e amigos de Adolfo Monteiro escolheram para prestar homenagem ao jovem assassinado no passado domingo. O momento, onde estiveram cerca de 200 pessoas, foi de emoção.Tudo aconteceu num café em Margaride, Felgueiras, no passado domingo. Um homem, de 25 anos, é suspeito de ter esfaqueado Adolfo Monteiro, de 26 anos, com uma faca que tinha comprado momentos antes. O jovem foi levado pelos bombeiros de Felgueiras para o hospital de Guimarães, onde veio a falecer.O suspeito acabou por se entregar à Polícia Judiciária do Porto. Depois de levado ao tribunal de instrução criminal de Penafiel ouviu ser decretada a medida e coação de prisão preventiva.