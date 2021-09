Jovens têm mais probabilidade de se tornarem vegan para ‘salvar’ o ambiente? Estudo diz que sim

Pessoas com mais de 60 anos também contribuem para mudar o planeta.

Um estudo realizado pela empresa OnePoll pretendia descobrir o que é que as gerações, especialmente as mais novas, estão a fazer para ajudar o ambiente.



A pesquisa contou com a participação de 21 mil adultos e foi possível perceber que jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos são os que têm mais probabilidade de fazer mudanças nas suas vidas para 'ajudar' o ambiente, incluindo tornar-se vegans ou vegetarianos.

Os mais novos adotam ainda outros hábitos positivos para o planeta e para as suas carteiras, como comprar fraldas e produtos sanitários que sejam reutilizáveis.





Ainda assim, pessoas com mais de 60 anos também contribuem bastante para mudar o planeta. Os mais velhos compram mais fruta e legumes localmente e também utilizam menos plástico 'abrindo caminho' para um mundo livre deste material.

As pessoas com mais idade têm ainda outros hábitos saudáveis como plantar fruta e legumes nas suas hortas, desligar as luzes quando não precisam delas ou ainda andar para evitar conduzir.

De acordo com o jornal Mirror, o estudo descobriu ainda que 86% dos adultos se considera amigo do ambiente na forma como vivem e fazem compras. Mais de 52% dos inquiridos refere ainda que não se importava de pagar mais por um produto se este fosse melhor para o ambiente do que outro mais barato.