Processo Marquês perdido em cave do Campus de Justiça em Lisboa

São mais de 150 volumes e quase 1000 anexos. Centenas de caixotes de informação vária, desde escutas, contas bancárias, dados diversos que compõem a investigação ao ex-primeiro ministro, no processo conhecido como Operação Marquês.Está tudo atirado para as catacumbas de um edifício no Campus de Justiça, a ganhar pó, enquanto Ivo Rosa não avança para o recurso negativo de competência.

Saiba mais no Correio da Manhã