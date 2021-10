Três feridos em explosão seguida de incêndio na Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso

Um dos feridos está em estado grave, com queimaduras e fraturas.

Três homens ficaram feridos, um deles com gravidade, numa explosão seguida de incêndio na Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso.O incidente ocorreu no jardim da instituição. Segundo apurou o, três funcionários da jardinagem encontravam-se a efetuar trabalhos quando uma máquina explodiu, gerando-se depois um incêndio.Um dos feridos está em estado grave, com queimaduras e fraturas. As vítimas foram assistidas no local e depois transportadas para o Hospital de Braga.A situação acabou por ser resolvida e as chamas não chegaram a alastrar aos edifícios.O alerta foi dado pouco depois das 09h00Para o local foi acionada a VMER de Braga, os Bombeiros de Póvoa de Lanhoso e a GNR, num total de 22 operacionais e oito viaturas.