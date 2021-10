PJ detém dois terroristas do Daesh em Lisboa considerados altamente perigosos

Detidos são dois irmãos iraquianos que pediram asilo para viver em Portugal.

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira dois cidadãos estrangeiros com ligações a atos de terrorismo cometidos no Iraque.Os suspeitos viviam em Lisboa. A operação de grande envergadura ocorreu nas últimas horas na capital portuguesa e foi coordenada pelo Ministério Público, que contou com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A nível internacional, a polícia portuguesa contou ainda com a cooperação de autoridades judiciárias iraquianas, através da UNITAD-ONU.

Segundo apurou o CM, os dois suspeitos, que são considerados altamente perigosos, pretendiam recrutar membros para a organização. Entraram em Portugal através de um pedido de asilo.

"As provas recolhidas indiciam que estes dois indivíduos assumiram distintas posições na estrutura do ISIS / Da’esh, sendo os mesmos igualmente objeto de investigação por parte das competentes Autoridades Judiciárias iraquianas", pode ler-se no comunicado das autoridades.



A PJ revela ainda que não foram identificados "indícios de que tivessem cometido quaisquer crimes desta natureza em território nacional".



Arguidos vão ser presentes a primeiro interrogfatório judicial para aplicação das medidas de de coação.