Sol e calor marcam primeiro fim de semana de setembro com temperaturas a passar os 30 graus

Para sábado prevê-se c

éu pouco nublado e sol, com mais nebulosidade na região Norte e litoral

Centro até ao fim da manhã.

Os distritos de Évora, Beja e Santarém vão ser os mais quentes do País, com as temperaturas a chegar aos 34 graus. Em Lisboa é apontada uma máxima de 31 graus.

No domingo também é esperado c

éu pouco nublado, com períodos de mais nebulosidade a partir da tarde. O IPMA prevê uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima. A temperatura mais elevada será em Évora, com 35 graus. Em Lisboa prevê-se 28, no Porto, 27, em Braga 30, em Leiria 32 e em Beja 33.

Nas regiões autónomas espera-se o oposto do resto do País, com previsões de chuva em certas ilhas. Apesar das temperaturas máximas serem superiores a 25ºC, no Funchal e na Madeira espera-se um céu muito nublado e chuva no domingo.