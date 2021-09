Pai faz justiça com as próprias mãos e mata melhor amigo que violou a sua filha

Moradores locais e muita gente na Internet defenderam a ação do homem e querem que não seja acusado de homicídio.

Um pai de 34 anos está a contas com a justiça na Rússia depois de ter matado o melhor amigo por este ter violado a sua filha de apenas oito anos. Vyacheslav descobriu o vídeo no telemóvel do abusador, que mantinha no dispositivo outras filmagens de violações a crianças, na região russa de Samara.Nos últimos dias surgiu uma onda de apoio ao homem, tanto por parte dos moradores locais como na Internet, que pede que este não seja acusado de homicídio.Vyacheslav estava a beber com o amigo Sviridov, de 32 anos, quando viu o vídeo do homem a violar a sua filha. O pai da menina, agora com nove anos, acabou por confrontar o amigo, que era íntimo da família e tinha chegado a cuidar da menina.Depois de dar o alerta às autoridades relativamente ao crime, Vyacheslav decidiu fazer justiça com as próprias mãos e esfaqueou o pedófilo até à morte.O corpo de Sviridov foi encontrado perto da aldeia onde moravam, cerca de uma semana depois do pai ter assistido ao vídeo do abuso.