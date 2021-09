Namorada de Rúben Semedo esquece traição e viaja até à Grécia

Os últimos dias têm sido de verdadeiro ‘terror’ para Rúben Semedo, que responde na Justiça depois de ter sido acusado de ter violado uma jovem de 17 anos.

Embora já tenha sido provado que a menor, que estava com o jogador, teve relações sexuais antes da queixa, a namorada de Rúben Semedo, Juviana Pereira, perdoou a traição do internacional português e tem estado a seu lado no momento delicado que está a viver.