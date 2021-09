13 mortos e 1190 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

O número de doentes internados com Covid-19 continua estável, registou-se mais um internamento em enfermaria e menos um em UCI. No total estão 665 pessoas em enfermaria e 138 em UCI, devido à Covid-19.

A região com maior número de novos casos foi o Norte com 460 novas infeções. Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 367 infetados nas últimas 24 horas.