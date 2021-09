Filha de Alexandra Lencastre acusa polícia de agressão com um “taco de basebol” no Cais do Sodré

Jovem, que trabalha num bar, garantiu não saber o motivo pelo qual foi agredida.

Margarida Lencastre, filha de Alexandra Lencastre, acusa um polícia de a ter agredido com um bastão na noite de sábado no Cais do Sodré, Lisboa, quando saía do trabalho. A acusação foi feita nas redes sociais.

A jovem, que trabalha num bar, garantiu não saber o motivo pelo qual foi agredida. "Não tive espaço de reação. Levei com um ‘taco de basebol’ na cabeça e fui arrastada até ao fim da rua."

Apesar do susto, Margarida garantiu: "Estou bem. Inteira. É uma questão social e humana. Só queria alertar o pessoal sobre a falta de limites destas pessoas."