Jovem de 25 anos espancado por cinco na rua em Castelo Branco

Cinco homens agrediram violentamente um outro, de 25 anos, com murros e pontapés no tronco e cabeça, mesmo quando a vítima já estava inanimada no chão, em Castelo Branco.





Foi o culminar de uma noite de sábado para domingo atribulada na Av. de Espanha.

O bairro foi palco de dois episódios de violência. Primeiro, junto a um estabelecimento de restauração, dois grupos envolveram-se em confrontos. Houve um ferido e a detenção de um homem de 41 anos.

Na segunda agressão, ao jovem, que foi captada em vídeo, cinco homens, dos 22 anos 39 anos, foram identificados pela PSP.