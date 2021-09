Cão colhido após sair de hotel para animais no Porto

Desapareceu de unidade hoteleira para animais e acabou atropelado. Pitufo ficou em estado grave.

Valter Maia foi passar férias a Barcelona, em Espanha, e como não tinha ninguém que ficasse a cuidar do cão de que é dono durante a sua ausência, deixou-o no Pet Club, um hotel para animais, no Porto. Dois dias depois, foi surpreendido com a notícia que o cão tinha sido atropelado por um carro na Via de Cintura Interna (VCI).

