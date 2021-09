Luís Filipe Vieira vai votar com "condições especiais" nas eleições do Benfica

Luís Filipe Vieira vai votar nas eleições para a presidência do Benfica e vai ter proteção extra no dia 9 de outubro, apurou o

Quando falta quase um mês para os benfiquistas escolherem o novo líder do clube, o ex-presidente, que se demitiu em julho devido ao processo judicial ‘Cartão Vermelho’, garante que vai votar. Vieira não abdica do seu direito de voto às eleições do clube das águias, que liderou durante 18 anos. "É lógico que vou votar", disse ao Correio da Manhã o antigo presidente.

Saiba mais no Correio da Manhã