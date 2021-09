Jorge Sampaio acabou com um governo ao fim de quatro meses

Antigo Presidente da República dissolveu a Assembleia da República duas vezes.

Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República duas vezes, no seu segundo mandato presidencial, a primeira na sequência da demissão de António Guterres e a segunda após quatro conturbados meses de governação de Santana Lopes.

Quando António Guterres se demitiu de primeiro-ministro na sequência da derrota eleitoral autárquica do PS, em 2001, invocou que queria evitar um "pântano político" e não deixou dúvidas de que a decisão era inabalável.





Para o então Presidente da República, ficou claro que não havia condições políticas para formar novo governo com a mesma maioria relativa do PS no parlamento e convoca eleições legislativas.