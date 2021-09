"A causa da sua luta foi uma: a liberdade na igualdade": Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de Jorge Sampaio

Jorge Sampaio foi Presidente da República por dois mandatos, entre 1996 e 2006.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma declaração, no Palácio de Belém, a propósito da morte do antigo chefe de Estado Jorge Sampaio.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que Jorge Sampaio nasceu e formou-se para ser um lutador e a causa da sua luta era pela liberdade, nomeadamente "na defesa em tribunais dos presos políticos na ditadura".





Presidente da República realça a dedicação de Jorge Sampaio na saúde, no diálogo com as diferentes religiões e as lágrimas "genuínas de um homem bom, porque ele era um homem bom, tanto na alegria como na dor alheia".Marcelo relembra serenidade de Sampaio: "Sempre lutando mas com serenidade. Serenidade que une o respeito. De bem com todos e todos de bem com ela"."Um grande senhor da nossa pátria comum", rematou o Presidente da República.

