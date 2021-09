Universitário que matou pai para proteger mãe e irmã não se arrepende

Manuel Monteiro ameaçou matar a mulher. Fê-lo após mais uma discussão violenta com o filho, na casa de ambos, em Algés. Trocaram palavras azedas depois de jovem se ter esquecido de ligar a ventoinha da casa de banho. O pai não gostou, insultou-o e assegurou: “A culpa é da tua mãe, desta vez não escapa.”Anos e anos de violência terminaram na quarta-feira, da pior forma. Tiago usou um instrumento da cozinha e ‘esmagou’ a cabeça do pai. Depois, arrastou o corpo até ao quarto. Amarrou os pés com medo que ele não estivesse morto e tapou a cabeça com um saco. Saiu, ainda com a roupa ensanguentada.

Tiago está agora em prisão preventiva. Confessou integralmente o homicídio, mas admitiu que o fez de forma consciente. Estava ainda em choque e depois perguntou pela mãe e pela irmã mais velha, de 33 anos. Queria saber se estão bem.