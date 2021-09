“Quando vê as mortes na CMTV, o que sente?”: Juíza confronta mulher que diz que já perdoou o pai por ter matado a mãe

"Fui eu que a matei, não foi mais ninguém. Perdi-me. Tudo o que dizem que fiz é verdade." Foi desta forma que Joaquim Sousa, de 73 anos, assumiu, esta sexta-feira, ao coletivo de juízes do Tribunal de Penafiel que matou a mulher com quem foi casado durante 49 anos. Deolinda Lopes, de 74 anos, foi assassinada em casa com quatro facadas: no pescoço, peito, abdómen e costas.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.