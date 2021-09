Gralha entrega anel de noivado em pedido de casamento no Zoomarine

Naomi, uma gralha-de-peito-branco, foi a ave cúmplice do pedido de casamento feito por Luís Vieira, de 53 anos, durante um espetáculo que decorreu este sábado à tarde, no parque temático Zoomarine, na Guia, Albufeira.“Nós vamos buscar coragem onde não existe. Ela merece e é muito especial para mim”, explicou Luís ao. A noiva, Cris Santos, de 45 anos, disse o ‘sim’ muito emocionada, ao som dos aplausos de uma plateia com cerca de 100 pessoas.