Homem morto a tiro no Cais do Sodré em Lisboa

Um homem foi morto a tiro na madrugada deste domingo junto à estação da CP do Cais do Sodré, em Lisboa.O homicídio ocorreu pelas 2h30, em circunstâncias ainda não esclarecidas. A vítima, cuja idade ainda não foi possível apurar, foi atingida com vários disparos de arma de fogo.A PSP foi ao local, mas o atirador conseguiu escapar antes da chegada dos agentes. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária