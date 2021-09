Três tubarões avistados no mar obrigam à evacuação de praias na Figueira da Foz

Bandeira vermelha foi içada por precaução nas praias da Casa e do Cabedelo.

Três tubarões foram avistados no mar em praias da Figueira da Foz este domingo, tendo obrigada à evacuação de três delas.Foi içada a bandeira vermelha nas praias da Casa, do Cabedelo e do Hospital por motivos de precaução que se deverá manter durante o dia.O alerta foi dado por uma escola de surf pelas 17h30.O comandante da polícia marítima da Figueira da Foz, João Lourenço, disse ao Correio da Manhã que "não é muito comum avistar-se tubarões na zona, mas por vezes acontece".Às 19h30, quando terminou o horário de assistência de praia por parte dos nadadores-salvadores as bandeiras também foram retiradas. Nesta altura não há interdição às praias.Na segunda-feira vai haver uma avaliação da situação pela parte dos nadadores-salvadores, a partir das 9h. No entanto, segundo informação da capitania haverá provavelmente o regular funcionamento da praia.