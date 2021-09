Cristiano Ronaldo iguala recorde de jogos de Iker Casillas

Internacional luso marcou logo aos 13 minutos, na sequência de uma assistência do compatriota Bruno Fernandes.

O futebolista português Cristiano Ronaldo igualou esta terça-feira o recorde de jogos disputados na Liga dos Campeões, do ex-portista Iker Casillas, no desaire do Manchester United por 2-1 no reduto do Young Boys.

Em Berna, no segundo jogo da segunda etapa nos 'red devils', três dias após o 'bis' ao Newcastle (4-1) na reestreia, para a Premier League, Ronaldo passou a contar 181 jogos na principal prova europeia de clubes e 177 nas estatísticas da 'Champions' (desde 1992/93, sem pré-eliminatórias).

Para celebrar o feito, o internacional luso marcou logo aos 13 minutos, na sequência de uma assistência do compatriota Bruno Fernandes, mas os 'red devils' ficaram com 10 aos 35, por expulsão de Wan-Bissaka, e acabaram derrotados, por tentos de Ngamaleu, aos 66, e Siebatcheu, aos 90+5. Ronaldo saiu aos 72.

Ainda assim, o 'capitão' da seleção lusa, de 36 anos, fez história, juntando-se ao já retirado guarda-redes espanhol, que foi seu colega de equipa no Real Madrid e cumpriu 27 jogos pelo FC Porto na prova, entre as temporadas 2015/16 e 2018/19.

Ao serviço do Manchester United, que representou na primeira passagem entre 2003/04 e 2008/2009, Ronaldo somou o 56.º jogo na principal prova de clubes e 53.º na 'Champions', mais de 12 anos depois do desaire por 2-0 face ao FC Barcelona, do argentino Lionel Messi, na final de 2009, em 27 de maio, em Roma.

O '7' do conjunto inglês junta o recorde de jogos ao de golos, 'ranking' que lidera ainda mais destacado, com o tento 136 -- menos um se retirado o que conseguiu numa pré-eliminatória -, contra 120 de Messi, que ocupa o segundo lugar.

Não contando os quatro jogos -- incluindo o único pelo Sporting, em 2002/03 -- e o golo apontado em pré-eliminatórias, Cristiano Ronaldo soma 16 golos em 53 jogos pelo United, 105 em 101 no Real Madrid e 14 em 23 ao serviço da Juventus.

Ronaldo, que em títulos na principal prova de clubes só perde para o mítico espanhol Frâncico 'Paco' Gento ((1955/56 a 1959/60 e 1965/66, pelo Real Madrid), é também o 'rei' neste capítulo na 'era Champions', com cinco.

O jogador nascido na Madeira em 05 de fevereiro de 1985 arrebatou quatro troféus pelo Real Madrid, em 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18, após um na primeira passagem pelo Manchester United, em 2007/08.

Cristiano Ronaldo é também o jogador que mais vezes acabou a época como melhor marcador, num total de sete (2007/08 e 2012/13 a 2017/18), em 2014/15 a par de Neymar e de Messi, que soma seis 'títulos', cinco vezes deles a solo (2008/09 a 2011/12 e 2018/19).

O português ostenta ainda o recorde de golos numa época, com os 17 de 2013/14, e a segunda melhor marca de sempre, os 16 de 2015/16. A terceira, os 15 de 2017/18, comparte com o polaco Robert Lewandowski, que igualou o registo em 2019/20.

O que Cristiano Ronaldo ainda não conseguiu, ao contrário de Messi e Luiz Adriano, foi marcar cinco golos num encontro: o argentino logrou-o em 07 de março de 2012, num 7-1 ao Bayer Leverkusen, e o brasileiro em 21 de outubro de 2014, com dois penáltis, no 7-0 no Shakhtar Donetsk no reduto do BATE Borisov.